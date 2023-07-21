Защита портов и ситуация на фронте: Зеленский собирал Ставку

На сегодняшнем заседании ставки Верховного главнокомандующего обсудили защиту портовой инфраструктуры от российских атак, ситуацию на фронте и северной границе, а также проверку работы центров комплектования.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неежпапы и вице-премьера Кубракова.

Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги" , – написал Зеленский.

Также заслушали доклады Главкома Залужного, командующих Сырского и Тарнавского об актуальной ситуации на поле боя и докладе разведок о замыслах противника на короткую и длительную перспективу. Также среди обсуждаемых военных вопросов – снабжение, логистика, производство.

Главное управление разведки Минобороны, Служба внешней разведки и Госпогранслужба доложили о ситуации на границе с Беларусью. " Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси" , - отметил Зеленский.