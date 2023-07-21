Защита портов и ситуация на фронте: Зеленский собирал Ставку
На сегодняшнем заседании ставки Верховного главнокомандующего обсудили защиту портовой инфраструктуры от российских атак, ситуацию на фронте и северной границе, а также проверку работы центров комплектования.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.
"Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неежпапы и вице-премьера Кубракова.
Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", – написал Зеленский.
Также заслушали доклады Главкома Залужного, командующих Сырского и Тарнавского об актуальной ситуации на поле боя и докладе разведок о замыслах противника на короткую и длительную перспективу. Также среди обсуждаемых военных вопросов – снабжение, логистика, производство.
Главное управление разведки Минобороны, Служба внешней разведки и Госпогранслужба доложили о ситуации на границе с Беларусью.
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Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси", - отметил Зеленский.
Также президент добавил, что идет комплексная проверка работы территориальных центров комплектования (бывших военкоматов).
"Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результатов инспекции", – сообщил он.