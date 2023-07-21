Кандидатов на замену Ткаченко пока нет – источники

Пока ни в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не обсуждают потенциальных кандидатов на замену Ткаченко в Министерство культуры и информационной политики, сообщает Украинская правда.

Сразу несколько высокопоставленных собеседников высказали мнение, что на следующем заседании Рады депутаты уволят Александра Ткаченко, но нового министра не назначит.

В таких обстоятельствах Минкульт получит исполняющего обязанности министра, которым скорее всего станет первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

"Сейчас наиболее вероятным кандидатом является и.о. – а это по структуре первый замминистра" , – сказал один из собеседников издания.

Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.