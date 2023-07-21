Путин назвал западные земли Польши "подарком Сталина"

Президент России Владимир Путин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости", сообщает Европейская правда.

Его слова прозвучали во время совещания с постоянными членами Совбеза.

Путин в речи вспомнил сообщения о том, что якобы обсуждается создание польско-литовско-украинского соединения, увидел в этом "угрозу оккупации Западной Украины" и заявил, что это "не будет чем-то новым", вспомнив ряд событий XX века.

"Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники бросили на растерзание немецкой военной машине и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР.