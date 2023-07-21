Путин ждет шагов от Запада по "зерновой сделке" - Эрдоган

Россия ждет шагов от стран Запада по продлению «зернового соглашения». У главы Кремля Владимира Путина есть определенные ожидания от будущих договоренностей, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Зеркало недели.

Турецкий лидер намекнул на особую роль его страны как посредника в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, после личной встречи с Путиным удастся возобновить действие Черноморской зерновой инициативы.

«Я считаю, что после детального обсуждения этого вопроса с Путиным мы обеспечим продолжение этой гуманитарной инициативы» , - сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что у Путина есть ожидания от западных стран по поводу зернового соглашения, поэтому «Запад должен сделать шаги в этом вопросе».

Ранее Путин заявил, что его государство якобы рассмотрит возможность возобновления «зернового соглашения» для экспорта продовольствия по Черному морю, если другие стороны согласятся на требования России. В частности, речь идет о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT и возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».