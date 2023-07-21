Эксглава Минздрава Степанов получил подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении коррупционной схемы в госпредприятии "Полиграфический комбинат Украина" в 2013-2016 годах, когда его возглавлял Максим Степанов, позже ставший министром здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом говорится на сайте НАБУ и в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Лига.Бизнес.

Собеседник издания в правоохранительных органах рассказал, что 20 июля Степанову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава полиграфкомбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и т.д.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в четыре-шесть раз. По этой схеме с предприятия вывели более 450 млн грн.

Также, считает следствие, подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов, что позволяло получать дополнительное вознаграждение в форме роялти. Кабинет министров по инициативе НАБУ и САП прекратил эти выплаты в начале 2022 года.

НАБУ утверждает, что часть денег в размере почти $1,5 млн главный подозреваемый легализовал в Украине, в том числе путем фиктивной продажи корпоративных прав по завышенной стоимости.

В разоблачении схемы, которая существовала в полиграфкомбинате "Украина", приняли участие следователи не только из Украины, но и из Эстонии и Франции.

Всего в деле пятеро подозреваемых. Кроме Степанова, это бывший начальник отдела полиграфкомбината, два гражданина Эстонии, работавшие в компании-прокладке, и еще один украинец, которого считают пособником.