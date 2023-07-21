Шмигаль призвал отложить неприоритетные для бюджета расходы

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал пять приоритетов бюджетного финансирования: безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление, и призвал руководителей центральных и местных властей все остальные расходы отложить, сообщает Укринформ.

"Повторю еще раз, сейчас главные приоритеты: безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление. Поэтому обращаюсь к руководителям местной и центральной власти. Все расходы, которые сегодня не ко времени, прошу отложить. Это вопрос здравого смысла и понимания приоритетов" , - заявил Шмигаль.

Он напомнил слова Зеленского, что Украина ведет сегодня войну за свое выживание, поэтому во время такой войны максимум государственных ресурсов должно идти на оборону государства.

"Для правительства это постоянно был приоритет. И об этом говорят цифры и факты. 672 млрд грн правительство выделило на оборонные нужды за первые пол года 2023-го. За это же время абсолютно все налоги граждан и бизнеса составляли 600 млрд грн. То есть каждая гривна и каждая копейка, которую граждане Украины платят в бюджет, мы, и другое обеспечение нашей армии" , - сказал Шмигаль.

Второй приоритет и основная статья расходов, по его словам, это социальные программы. Речь идет о пенсиях, пособиях одиноким матерям, людям с инвалидностью, ВПЛ, субсидии и другие льготы. Премьер проинформировал, что за шесть месяцев этого года правительство выделило на все эти нужды 264 млрд грн, а это почти 20% всего объема расходов госбюджета за это время.

Третий приоритет, подчеркнул премьер, – это работа бюджетной сферы, прежде всего речь идет о выплате зарплат врачам и учителям, финансированию медицины, образовательных субвенциях.

Четвертый приоритет расходов, по словам Шмыгаля, – это критическая инфраструктура: обеспечение тепло- и водоснабжения, железная дорога, энергетика, те вещи, в которых нуждается вся страна и каждый гражданин.

И, наконец, как отметил руководитель правительства, пятый приоритет бюджетных расходов – это быстрое восстановление, где определены ключевые сферы на следующий год. "Восстановление и защита энергообъектов. Гуманитарное разминирование. Ремонты и восстановление жилья для людей. Восстановление критической и социальной инфраструктуры на деоккупированных и пострадавших территориях" , - пояснил он.

Шмигаль подчеркнул, что это пять приоритетов, которые являются первоочередными для финансирования, это те вещи, которые нужны для нашей устойчивости, обороны, безопасности, выживания. В связи с этим он обратился к руководителям местной и центральной власти отложить все другие расходы, которые сейчас не ко времени.

"Задайте себе вопрос – как решение, которое вы принимаете, приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ – никак, то отложите его принятие на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации" , - подчеркнул премьер.

Он отметил, что в ходе дискуссии речь неоднократно шла о необходимости привлечения внебюджетного партнерского финансирования. По его словам, сегодня весь цивилизованный мир нас поддерживает, это позволяет нам реализовывать реформы и проекты без бюджетного финансирования.