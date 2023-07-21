Кабмин разрешил эксперимент по производству боеприпасов к БПЛА

Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к БПЛА и боевых частей беспилотных систем. Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта" , - отметил он.

По словам Мельничука, проект рассчитан на два года.

Решение Кабмина устанавливает организационные, технологические и другие требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины.