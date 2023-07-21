Новая Зеландия ввела санкции против РФ и Беларуси: кто попал под ограничения

Новая Зеландия сегодня, 21 июля, ввела санкции против РФ и Беларуси. Под ограничения попали предприятия российского военно-промышленного комплекса и финансовые учреждения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Санкции против РФ

Новые санкции направлены против российского военно-промышленного комплекса, военизированных формирований и лиц, причастных к незаконной перевозке и депортации украинских детей в Россию.

"Новая Зеландия продолжает поддерживать Украину и осуждает физических и юридических лиц, которые способствуют мерзким действиям России" , - заявила Нанайя Махута.

По ее словам, трое российских граждан, которые попали под эти санкции, недавно были причастны к разводу детей с семьями, способствуя депортации детей в Россию.

"Новая Зеландия осуждает эти отвратительные, подлые и аморальные действия и призывает Россию немедленно прекратить продолжающееся насильственное нападение на Украину, ее народ и ее детей" , - добавила министр.

Также ограничения были введены против 14 физических и юридических лиц российского оборонно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие, как микроэлектроника и полупроводники), которые Россия использует для ведения агрессивной войны против Украины.

Санкции против Беларуси

В Новой Зеландии подчеркнули, что Беларусь активно поддерживает Россию, поскольку она продолжает нарушать международное право и подрывать международный мир и безопасность.

Министр заявила, что белорусский режим подтвердил, что контролируемое Россией ядерное оружие размещено на его территории, которая граничит с Украиной.

Новая Зеландия решительно выступает против распространения и совместного использования ядерного оружия и рассматривает этот шаг как прямую угрозу Украине, ее соседним союзникам и дальнейшую попытку дестабилизировать регион.

"Шесть белорусских организаций, попавших под санкции, включают белорусские банки и свидетельствуют о том, что Новая Зеландия продолжает осуждать действия Беларуси" , - заявила Махута.

Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ

В прошлом году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.

В феврале правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продлило их действие до марта 2024 года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Гипкинсом.