Джонсон об увольнении Пристайко: он был замечательным послом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с грустью воспринял сообщение об отставке посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, поскольку тот был замечательным послом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Джонсон в Twitter.

"Грустно прощаться с Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом для этой страны".

Sad to say goodbye to @VPrystaiko who has been a great Ukrainian ambassador and friend to this country. I hope he will emerge soon in another incarnation! pic.twitter.com/EciW9D6c2J Реклама: — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2023

При этом Джонсон выразил надежду, что уволенный посол вскоре появится "в другой роли".

В то же время редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс считает, что Пристайко был эффективным на посту посла в Британии.

"Очень жаль, ведь посол Украины в Великобритании был чрезвычайно сильным и важным сторонником усилий Украины, направленных на получение большего количества вооружений... Его очень уважают. Он был невероятно эффективным как посол Украины" , – отметила она.

Напомним: 21 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла в Британии, который назвал "нездоровым сарказмом" слова президента о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

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