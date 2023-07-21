Джонсон об увольнении Пристайко: он был замечательным послом
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с грустью воспринял сообщение об отставке посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, поскольку тот был замечательным послом, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Джонсон в Twitter.
"Грустно прощаться с Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом для этой страны".
При этом Джонсон выразил надежду, что уволенный посол вскоре появится "в другой роли".
В то же время редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс считает, что Пристайко был эффективным на посту посла в Британии.
"Очень жаль, ведь посол Украины в Великобритании был чрезвычайно сильным и важным сторонником усилий Украины, направленных на получение большего количества вооружений... Его очень уважают. Он был невероятно эффективным как посол Украины", – отметила она.
Напомним: 21 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла в Британии, который назвал "нездоровым сарказмом" слова президента о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.
Предистория:
- На днях Пристайко пришлось объяснять свое замечание в эфире Sky News относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.
- Глава Минобороны Британии Бен Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
- Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.
- В ответ на слова Воллеса Владимир Зеленский сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Пристайко, комментируя эту дискуссию, назвал заявления "нездоровым сарказмом". Это заявление все наблюдатели, включая британские медиа, восприняли как критику в адрес президента Зеленского, и даже после возражений посольства телеканал Sky News не удалил твит с критическим прочтением слов посла.
- Затем Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".