РФ заявила о намерении досматривать все суда в акватории Черного моря

Россия предупредила о намерении досматривать все суда, следующие в акватории Черного моря, сообщает Интерфакс.

Соответствующее заявление поручили огласить заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Вершинину.

По его словам, РФ будет рассматривать все суда, следующие по акватории Черного моря, как содержащие военные грузы, однако прежде чем принимать какие-то меры, будет осматривать суда,

"Речь идет о том, что мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так" , - сказал Вершинин в пятницу на брифинге в Москве.

"Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь уже есть зона повышенной военной опасности" , - заявил россиянин.

Напоминаем:

19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.

В России также заявили, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства.

В ответ на это Министерство обороны Украины обнародовало заявление, в котором предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты Российской Федерации или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.