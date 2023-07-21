Зеленский о последних убийственных действиях России: будет ответ

Президент Владимир Зеленский назвал четырехдневные удары России по инфраструктуре Одессы и убийство украинских детей Россией абсолютным злом и пообещал ответ на эти действия, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение главы государства в конце 513-го дня войны.

"Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая община Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года. Черниговская область, поселок Гончаровское - попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов. Повреждены дом культуры, школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших!

Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, среди них двое детей.

Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ".

Президент также заверил, что кроме этого будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления справедливости, справедливого наказания России за все преступления этой войны.