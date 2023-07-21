Министр иностранных дел Гватемалы прибыл в Киев с рабочим визитом

Министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро прибыл в Киев с рабочим визитом, где встретился с первой заместительницей главы МИД Украины Эмине Джапаровой, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Джапаровой в Twitter.

"Состоялась плодотворная встреча с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро. Сегодняшний визит является ярким свидетельством уникального характера отношений и дружбы между Украиной и Гватемалой" , — заявила она.

Джапарова и Букаро обсудили подготовку третьего саммита "Крымской платформы" и шаги по реализации формулы мира президента Владимира Зеленского.

Had a fruitful meeting with ???????? Foreign Minister @MarioBucaroGT. Today’s visit to????????is a powerful sign of the unique nature of relations & friendship between???????? & ????????. We discussed preparation of #CrimeaPlatform third Summit & steps to implement @ZelenskyyUa's #PeaceFormula. pic.twitter.com/aY4Oyd4hO3 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 21, 2023

Отметим, Украина рассчитывает привлечь к формуле мира наибольшее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.