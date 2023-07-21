Министр иностранных дел Гватемалы прибыл в Киев с рабочим визитом

Министр иностранных дел Гватемалы прибыл в Киев с рабочим визитом
Фото: Twitter

Министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро прибыл в Киев с рабочим визитом, где встретился с первой заместительницей главы МИД Украины Эмине Джапаровой, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Джапаровой в Twitter.

"Состоялась плодотворная встреча с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро. Сегодняшний визит является ярким свидетельством уникального характера отношений и дружбы между Украиной и Гватемалой", — заявила она.

Джапарова и Букаро обсудили подготовку третьего саммита "Крымской платформы" и шаги по реализации формулы мира президента Владимира Зеленского.

Отметим, Украина рассчитывает привлечь к формуле мира наибольшее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

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