Маркарова: В Сенате США предлагают поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО

Американские сенаторы – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь – в пятницу представили проект резолюции по поддержке Сенатом США скорейшего вступления Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Резолюция, которую предложили Грэм и Блюменталь, предлагает закрепить, что американский Сенат "поддерживает вступление Украины в НАТО как можно быстрее", а также просит президента США совместно с другими лидерами Альянса разработать "четкий, комплексный путь вступления Украины в НАТО".

Также в документе сенаторы предлагают провозгласить, что вступление Украины в НАТО является крайне важным для предотвращения будущих войн, содействия миру и обеспечения будущей безопасности Европы и мира.

Отдельно резолюция подчеркивает поддержку со стороны Сената США правительства и народа Украины в "неспровоцированной войне, которая длится более 500 дней, тогда как они продолжают защищать свой суверенитет и бороться за то, чтобы оставаться независимой, свободной и демократической нацией".

"Благодарны сенаторам Грэму и Блюменталю за большую работу в поддержку Украины в Сенате США и продолжаем работать для скорейшей победы", – прокомментировала украинский дипломат.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".