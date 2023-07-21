Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии бронетранспортеров
Депутаты парламента Болгарии сегодня, 21 июля, проголосовали за поставку Украине партии бронетранспортеров, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает BGNES.
За это проголосовали 142 депутата. Их передадут со складов болгарского МВД.
Минобороны Болгарии заверило, что обороноспособность страны от этого не пострадает.
Депутаты также предложили научить украинских военных в Болгарии использовать эти БТР, а затем отправить их в Украину.
Военная помощь от Болгарии
Ранее сообщалось, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.
Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.
Также правительство Болгарии решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства, в котором уже участвуют 24 страны-члены ЕС и Норвегия.