FT: РФ хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна и продвигает свой план поставок

Россия хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна и продвигает альтернативный план поставок зерна в Африку, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, российский диктатор Владимир Путин предложил альтернативную инициативу. Он предлагает схему, согласно которой Катар заплатит Москве за доставку российского зерна в Турцию. А уже Турция распределит урожай "нуждающимся странам".

Однако ни Катар, ни Турция не согласились с данной идеей. Также, как заявил источник, Катар вряд ли поддержит эту идею.

Следует заметить, что впервые подобную идею Россия выдвинула еще в 2022 году, когда ненадолго вышла из "зернового соглашения".

Тогда идея РФ заключалась в том, что страна-агрессор должна была отправить в Турцию до 1 миллиона тонн зерна "на льготных условиях". Оплатить это было Катару, а зерно поставлялось бы в Турцию, чтобы потом отправлять его в Африку.

Как рассказал источник с украинской стороны, тогда были приложены все усилия, чтобы идея не была воплощена.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия объявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом Кремль и так несколько месяцев не обеспечивал стабильную работу "зернового коридора". Он блокировал проверки кораблей и обстреливал зерновые терминалы одесских портов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновое соглашение" в трехстороннем формате.

В то же время Минобороны РФ пригрозило, что любые корабли, следующие к черноморским портам, будут считаться вовлеченными в войну. В то же время Украина пообещала ответить тем же.