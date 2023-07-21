Подоляк прокомментировал запрос ЮАР на ордер по аресту Путина

Минюст ЮАР пригласил у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи пригласил ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Это поможет сбить тщеславие из России, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает его Twitter-аккаунт.

"Правительство ЮАР обратилось в суд за ордером на арест Путина. Именно такой вид и имеет международное право в действии. Если все остальные будут действовать сугубо в рамках жестких юридических процедур в отношении России, ситуация кардинально изменится" , - написал Подоляк.

Он считает такие действия ЮАР помогут сбить традиционную внешнеполитическую надменность из России и заставят уважать международное право.

"Москва научится соблюдать законы, как только убедится, что за ними стоит реальная сила" , - заявил он.

Саммит БРИКС

В конце августа в Южной Африке состоится саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако визит Путина до сих пор оставался под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест.

Согласно законодательству, Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пыталась обеспечить иммунитет диктатору.

Сегодня Министерство юстиции ЮАР наконец-то пригласило ордер на арест российского диктатора Владимира Путина у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи.