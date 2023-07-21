Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским: обсудили "зерновую сделку"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила канцелярия президента Турции.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по просьбе Владимира Зеленского.

"Лидеры подробно обсудили продление действия соглашения о Черноморском зерновом коридоре. Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для установления мира", – говорится в коротком сообщении.

Дополнено. Зеленский позже в Twitter написал, что в разговоре с Эрдоганом "скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы", а также обсудил реализацию "формулы мира" и попросил президента Турции способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар.

В вечернем обращении в пятницу Зеленский анонсировал разговор с президентом Турции о Черноморском регионе, продовольственной безопасности и "других важных темах".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продлить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" без России.