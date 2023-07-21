Салливан: Байден и Зеленский обсуждают поставки ATACMS Украине

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают поставки ATACMS, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время Aspen Security Forum.

По его словам, решение о поставках ATACMS Украине будет принимать Байден.

Салливан также заявил, что Соединенные Штаты готовы "идти на риски" по поставке вооружения Украине. Однако после каждого объявления о новом пакете помощи Украине США учитывают реакцию РФ.

Кроме того, Салливан рассказал, что Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления. Однако Вашингтон не нацелен на смену власти в РФ, цель США – это помощь Украине.

Передача ракет ATACMS

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты приступили к рассмотрению передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет.