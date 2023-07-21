Зеленский: Крымский мост – цель Украины, которая должна быть нейтрализована

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

"Цель - вернуть весь Крым, потому что это наша суверенная территория... Керченский мост не какая-то маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма.

Для нас понятно, что этот вражеский объект, построенный вне международного права, поэтому понятно, что это наша цель и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована".

Зеленский также подчеркнул, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, поскольку операция началась позже, чем планировалось изначально:

"Из-за того, что мы начали чуть позже... это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны".

Президент заявил, что несмотря на трудности, Украина движется вперед.

"Мы не хотели терять наших людей, наших кадров и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику и поэтому достаточно осторожно относились к наступательным действиям. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда ответные действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим через некоторые места, где есть мины, и разминируем эти районы".