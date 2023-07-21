Польша вызовет российского посла после вранья Путина о Сталине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу вечером анонсировал вызов посла России в МИД страны после заявлений Владимира Путина о советском диктаторе Иосифе Сталине, сообщает Европейская правда.

Об этом Моравецкий написал в Twitter.

Комментируя слова Путина о том, что Сталин якобы "подарил" Польше земли, польский премьер подчеркнул: тот "был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков".

"Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел", – добавил Моравецкий.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в ответ назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.