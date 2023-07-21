Reuters: Новый пакет военной помощи США в $400 млн ожидается 25 июля

Соединенные Штаты планируют объявить уже во вторник, 25 июля, о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов, который будет содержать артиллерию, зенитные ракеты и наземные транспортные средства, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству Reuters в пятницу стало известно от трех американских чиновников.

Ожидается, что в новом пакете военной помощи США будут несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для систем HIMARS.

Также планируется, что в новый транш поддержки безопасности Украины войдут противотанковое оружие, в частности TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger.

Кассетных боеприпасов, скорее всего, в новом пакете не будет, но его содержимое еще дорабатывается, уточняет Reuters.

Новый транш помощи Украине будет предоставляться через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже будет 43-й такой транш с февраля 2022 года.

Общий объем американской военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет более 41 миллиарда долларов.

Напомним, ранее на этой неделе Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.