Генштаб: На Лиманском направлении враг вел безуспешное наступление

За прошедшие сутки захватчики пробовали наступать на Лиманском направлении, однако безуспешно. Всего за сутки произошло 40 боевых столкновений с врагом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сегодня (22 июля – ред.) ночью российская федерация снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Информация пока уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди детей и взрослого гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожено и повреждено более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось более 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозовая Долина Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Бочковое, Круглое и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спирногт и Дибровы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника защитники успешно отбили вражеские атаки в районе Григорьевки, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них, Константиновка, Александро-Шультино, Ступочки, Клещеевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Острое, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Угледар, Пречистовка, Нескучное и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Красное, Малые Щербаки, Степное, Лобково, Пятихатки Запорожской области; Дмитровка, Тягинка, Садовое, Днепровское, Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также защитниками уничтожено 11 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.