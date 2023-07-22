Подоляк: Путин готовит новую армию для внутреннего использования

Российский диктатор Владимир Путин готовит новую армию из Росгвардии для использования внутри страны, однако даже она станет бунтовать и повернет оружие в сторону Кремля, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Подоляка, после вооруженного восстания основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что проявило слабость кремлевского режима, в РФ будет и другой мятеж.

"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен... не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но он не хотел зайти в Москву и забрать власть" , - сказал представитель ОП.

Подоляк считает, что в России пока еще не сформировалась политическая группа, которая "могла бы перехватить власть и стать вместо Путина".

"Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то себе забирать. И вот это будет революционный процесс в РФ" , - прогнозирует он.

Подоляк также обратил внимание на то, что Путин сейчас делает с Росгвардией, передавая туда не только тяжелое вооружение, но и спецназ.

"Он хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, снова таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна была бы защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина" , - сказал советник руководителя ОП.

Причиной, по которой даже Росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является то, что в России любят "сильного царя", объяснил Подоляк.

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не принимающий решения, который убегает. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина" , - отметил он.

Мятеж Пригожина в РФ

Напомним, что в июне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям его наемников, после чего объявил о "марше справедливости". "Вагнеровцы" зашли в Ростов и отправились штурмовать Москву, однако остановились, не дойдя до 200 километров до столицы.

Переворот закончился после переговоров Пригожина с Александром Лукашенко. Было решено отправить Пригожина и часть его наемников в Беларусь.