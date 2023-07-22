ОВА: Враг ударил по Никополю из артиллерии, трое пострадавших
Вечером 21 июля враг накрыл артиллерийским огнем Никополь, трое пострадавших, повреждены дома, промышленное предприятие и линия электропередач, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
"Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние - средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома".
Лысак также сообщил, что повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Изуродована линия электропередач.
Кроме того, еще раз агрессор обстрелял город ночью, побил промышленное предприятие.
В ОВА отметили, что россияне атаковали область и беспилотником. Военные из ЧВК "Восток" его сбили. Приземлили, вероятно, "Шахед-136".