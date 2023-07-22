Силы ПВО ночью сбили все запущенные россиянами "Шахеды"

Силы ПВО ночью сбили все запущенные россиянами "Шахеды"
Фото: КГВА

Ночью 22 июля российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131, все они уничтожены украинскими силами ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены!".

Кроме этого, в течение суток 21 июля противовоздушной обороной уничтожено девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также за текущие и минувшие сутки авиация воздушников нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

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