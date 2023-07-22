Зеленский авеню: в Британии назвали улицу в честь украинского президента

Речь идет об улице в городе Харлоу в Эссексе, сообщает Деловая столица.

В Британии назвали улицу в честь Зеленского, по информации BBC.

Речь идет об улице в городе Харлоу в Эссексе. Пятая авеню теперь имеет альтернативное название – Зеленский авеню.

Депутат от Харлоу Роберт Хелфон, который был на открытии сказал, что этот город достаточно уместно место для чествования украинского лидера, поскольку Харлоу было построено для многих перемещенных лондонских семей после Второй мировой войны.

"Новый город Харлоу возник как феникс из пепла, — сказал он. — Мы хотели показать украинцам, что можно сделать – что если они победят Россию, что есть надежда, есть возможность, что у них будут хорошие новые города".

Он также похвалил местных жителей, которые помогли разместить и поддержать около 70 украинских беженцев после вторжения России.