Украинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Десантно-штурмовые войска ВСУ имеют на вооружении один из лучших современных танков в мире Challenger 2 и эффективно его используют, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба командования ДШВ.

Десантники показали маневры предоставленного Великобританией вооружения и поделились впечатлениями от использования танка.

На видео – модель 1991 года, в ней используются боеприпасы 120 калибра двух видов: бронебойный и осколочно-фугасный. Танк отличается превосходной проходимостью, маневренный, огневая мощность – до 10 км, имеет ночной прицел, лазерный дальномер.

"Впечатления отличные, как на учениях так и в действии" , – отмечают десантники.

Напомним:

В мае 2023 года Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 уже находятся на территории Украины.