Reuters: Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5%

Центральный банк РФ повысил процентную ставку на 100 базисных пунктов до 8,5%, поскольку слабый рубль усилил инфляционное давление из-за жесткого рынка труда и высокого потребительского спроса, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это впервые регулятор повысил ставки более чем за год.

После вторжения в Украину Центробанк РФ резко повысил ставку до 20%, постепенно снижая ее до 7,5% в сентябре 2022 года.

В Центробанка заявляют, что проинфляционные риски существенно выросли в среднесрочной перспективе, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за ограниченной доступности трудовых ресурсов.

Также регулятор повысил свой прогноз инфляции на конец года до 5,0-6,5% с 4,5-6,5% и заявил, что не допускает дальнейшего повышения на будущих заседаниях.

Решение поднять ключевую ставку удивило аналитиков, которых опросило издание, поскольку они прогнозировали повышение на 50 базисных пунктов.

Однако в последние дни некоторые аналитики пересмотрели свои прогнозы, чтобы предсказать еще больший рост, поскольку данные об инфляции на этой неделе показали скачок инфляционных ожиданий домохозяйств в июле и ускорение еженедельного роста потребительских цен в России.

"Гораздо больше, чем ожидалось, повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов ... подчеркивает беспокойство политиков относительно рисков инфляции" , - сказал Уильям Джексон, главный экономист Capital Economics по развивающимся рынкам.

Давление на рубль усилилось после неудачного вооруженного мятежа группы наемников Вагнера в конце июня.