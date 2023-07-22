В Крыму беспилотники атаковали нефтебазу и аэродром, на месте большой пожар (Обновлено)

Российская оккупационная "власть" Крыма сообщает об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, людей эвакуируют, а Крымский мост перекрыли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, "ЧП Севастополь".

Аксенов говорит, что беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты, однако вояки уже находятся на месте "для ликвидации возможных последствий".

Тем временем в соцсетях пишут о прилете на нефтебазу и аэродром нескольки беспилотников, а также о детонации боеприпасов.

В Крыму уже паникуют по поводу видео, которые появились в соцсетях.

"Советник главы" оккупированного Крыма угрожает жителям ФСБ за то, что обнародовали эти ролики.

Обновлено: Позже Аксенов признал, что в результате БПЛА детонирует склад.

Они решили эвакуировать населения в радиусе 5 километров в пункты временного размещения.

Также решено приостановить движение на Крымской железной дороге.