Гутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

Министерство молодежи и спорта не предоставляет разрешение на выезд украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку для участия в Кубке мира-2023, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Международная федерация шахмат.

По данным федерации, украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил от FIDE wild card на участие в Кубке мира, который стартует 29 июля в Баку.

Они напоминают, что Иванчук проживает во Львове. Согласно законодательству, ему нужно разрешение Министерства молодежи и спорта на выезд из страны, поскольку он не достиг 60-летнего возраста (ему 54).

"Такое разрешение не было предоставлено. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Чтобы решить эту ситуацию, некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо к министру молодежи и спорта господину Вадиму Гутцайту.

Мы просим шахматное сообщество поддержать эту инициативу, распространив письмо, и надеемся, что больше гроссмейстеров выразят свою поддержку гроссмейстеру Иванчуку".