СМИ: Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине

Суд решил не сажать военного, убившего жену, а смягчающим обстоятельством стало участие в войне в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Агентство" со ссылкой на судебный реестр РФ.

По словам издания, участникам войны давно назначают более мягкие приговоры, но это первое известное дело, по которому война стала смягчающим обстоятельством при убийстве.

Ефрейтора Эдуарда Битарова признали виновным в убийстве в состоянии аффекта, статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Суд решил ограничиться ограничением по военной службе с удержанием 10% от довольствия в доход государства.

Среди обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал, в том числе его участие в войне в Украине и наличие статуса "ветерана боевых действий".

Другие смягчающие обстоятельства — признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим.

Раньше местные СМИ писали, что Битаров убил бывшую жену "с особой жестокостью": он нанес ей 16 ударов ножом.

В апелляции родные жертвы также настаивали, что доказательства в деле указывают на истязание и убийство с особой жестокостью.

Кроме того, как указывали родственники, Битаров на суде неоднократно менял показания: сначала он говорил о самообороне, потом — об аморальном поведении женщины.