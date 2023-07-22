В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
Вооруженные силы подтвердили, что они 22 июля утром уничтожили нефтебазу и склады боеприпасов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском Красногвардейского района Крыма.
Слава Вооруженным силам!".
Они не предоставляют никаких подробностей.
Также Стратком не сообщает, каким образом атаковали эти объекты.
Предыстория: Утром 22 июля российские оккупационные "власти" Крыма сообщили об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, людей эвакуировали.