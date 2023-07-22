В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
Фото: скриншот

Вооруженные силы подтвердили, что они 22 июля утром уничтожили нефтебазу и склады боеприпасов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском Красногвардейского района Крыма.
Слава Вооруженным силам!".

Они не предоставляют никаких подробностей.

Также Стратком не сообщает, каким образом атаковали эти объекты.

Предыстория: Утром 22 июля российские оккупационные "власти" Крыма сообщили об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, людей эвакуировали.

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