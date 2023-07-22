ЮНЕСКО осудило российские удары по историческому центру Одессы

Международная организация ЮНЕСКО осудила российские удары по Одессе. В частности, по центру города, в результате которых пострадали музеи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Организация призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом и нормативными документами.

"ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших" , - говорится в заявлении.

Предварительная оценка выявила повреждение нескольких музеев находящихся на территории Всемирного наследия. Речь идет об Одесском археологическом музее, Одесском морском музее и Одесском литературном музее.

Обстрелы Одесской области

В последние дни РФ усилила обстрелы юга Украины, в частности, Одесской области. Это произошло на фоне выхода Москвы из "зерновой сделки".

Несколько ночей подряд армия РФ атакует Одесскую область. Под ударом врага портовая инфраструктура и зерновые терминалы. За прошедшие сутки россияне дважды атаковали Одесскую область.