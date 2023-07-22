МИД Румынии письменно запретил Орбану делать скандальные заявления на фестивале Тушваньош

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что МИД Румынии направил ему письмо, в котором рассказал, о чем нельзя говорить в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном румынском городке Беиле Тушнад, сообщает Европейская правда.

Главу венгерского правительства цитирует Telex.hu.

Хотя Бухарест попросил Орбана не говорить о том, что может оскорбить чувства румын, в частности о национальных символах и национальных меньшинствах, он поздравил венгров, которые пришли с национальным флагом и флагом секеев (этнической группы мадьяров в Румынии).

"Ладно, я просто скажу, что они существуют, и является правом венгров, которые живут здесь", – сказал премьер.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Румынии также попросило Орбана не говорить о несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии.

"Но мы никогда не утверждали, что это именно румынские территориальные единицы" , – подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии также посоветовал своим "румынским друзьям", что если президент Румынии поедет в Венгрию, ему не скажут, о чем он может говорить.

Напомним, в 2022 году в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, которая немедленно вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Многолетняя советница Орбана Жужа Хегедюш публично заявила о решении прекратить сотрудничество с ним после скандальной речи о "чистоте нации" и "упадке Европы".