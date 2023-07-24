Генсек ООН призвал РФ немедленно прекратить атаки на культурные объекты

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш решительно осудил российские ракетные удары по Одессе прошлой ночью, в результате чего пострадали и были частично разрушены культурные и религиозные объекты, в частности, Спасо-Преображенский собор, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН по Украине Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшний ракетный удар России по Одессе, в результате которого пострадали мирные жители и был нанесен ущерб Спасо-Преображенскому собору, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, и другим историческим зданиям в Историческом центре Одессы, объекту Всемирного наследия" , - говорится в заявлении.

Гутерриш отметил, что помимо ужасающих потерь среди гражданского населения из-за войны, атака прошлой ночью стала "еще одним нападением на территорию, охраняемую Конвенцией о всемирном наследии, в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Так, генсек ООН "обеспокоен" угрозой, которую полномасштабная военная агрессия РФ все больше представляет для украинской культуры и наследия. "С 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила ущерб 270 объектам культуры в Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения" , - цитирует генсека ООН Дюжаррик.