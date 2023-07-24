"Карту Буданова" с разделенной Россией продали на аукционе за 14 млн гривен

Волонтер Сергей Притула сообщил, что карту из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова с разделенной на отдельные субъекты Российской Федерацией, продали на аукционе за 14 млн гривен, сообщает Украинская правда.

"Продано! "Карта Буданова" с разделенной Россией ушла с молотка за 14 млн гривен" , – написал он.

Притула сообщил, что полученные от продажи карты средства приобщены к сбору "Выявляем – уничтожаем" и будут потрачены на закупку 5 комплексов БпЛА EOS для шурмовых спецподразделений ГУР.

Ранее Притула сообщал﻿, что 23 июля состоится аукцион по продаже знаменитой "карты Буданова".