Путин назвал свою версию, почему РФ вышла из "зерновой сделки"

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вышла из "зерновой сделки", поскольку она якобы не оправдала гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в статье Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которую опубликовал Кремль

Путин пишет, что в прошлом году Россия якобы обязалась содействовать реализации Черноморской зерновой инициативы, поскольку она изначально была нацелена "на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки".

Однако "зерновая сделка", по версии российского президента, "бесстыдно использовалась исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины.

Путин утверждает, что за почти год в рамках "соглашения" более 70% экспортируемых из Украины грузов якобы поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов, включая ЕС, тогда как в такие страны, как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан, - менее 3%.

Также глава РФ пожаловался, что "ни одно из условий "сделки", касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было".

"С учетом всех этих фактов продолжение "зерновой сделки", которая не оправдала своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "соглашения" – с 18 июля его реализация была завершена" , – пишет в статье Путин.

В то же время глава Кремля заявил, что РФ способна "заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".