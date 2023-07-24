В ISW подсчитали, сколько всего оккупированных территорий освободили ВСУ
Украинские военные освободили около 53% территории, которая была захвачена россиянами с начала полномасштабного вторжения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ освободили примерно 50% территории, захваченной российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Эта цифра в значительной степени согласуется с текущей оценкой экспертов ISW касательно контроля над местностью.
Аналитики могут использовать несколько методов для расчета контроля над местностью с разными результатами в зависимости от используемой картографической проекции и других факторов.
Оценки ISW с использованием проекции Меркатора показали, что украинские силы освободили около 53 процентов территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года. По мнению экспертов, оценки, сделанные с использованием разных источников данных, методов измерения или прогнозов, дадут разные цифры.
Неточные и ложные заявления сторон о территориальных приобретениях также могут повлиять на такие оценки.
Ключевые выводы ISW:
- ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта и 23 июля продвинулись вперед.
- Российские силы нанесли еще одну серию ракетных ударов по портовой инфраструктуре и центру Одессы в ночь с 22 на 23 июля, причинив серьезный ущерб жилым районам.
- Российские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово – Кременная и, как сообщается, добились тактически значимых успехов.
- Украинские силы продолжали контрнаступательные действия на линии Сватово – Кременная, а также в районе Бахмута.
- Оккупанты нанесли ограниченные наземные удары в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
- Минобороны России продолжает вербовать заключенных для боевых действий в Украине.
- Российские оккупационные власти ввозят иностранных граждан на оккупированную Украину, чтобы искусственно изменить демографическую ситуацию.