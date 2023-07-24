В ISW подсчитали, сколько всего оккупированных территорий освободили ВСУ

Украинские военные освободили около 53% территории, которая была захвачена россиянами с начала полномасштабного вторжения.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ освободили примерно 50% территории, захваченной российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Эта цифра в значительной степени согласуется с текущей оценкой экспертов ISW касательно контроля над местностью.

Аналитики могут использовать несколько методов для расчета контроля над местностью с разными результатами в зависимости от используемой картографической проекции и других факторов.

Оценки ISW с использованием проекции Меркатора показали, что украинские силы освободили около 53 процентов территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года. По мнению экспертов, оценки, сделанные с использованием разных источников данных, методов измерения или прогнозов, дадут разные цифры.

Неточные и ложные заявления сторон о территориальных приобретениях также могут повлиять на такие оценки.

Ключевые выводы ISW: