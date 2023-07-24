В Иране разработали новый дрон Shahed-149

В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил модернизированную версию беспилотника "Shahed-149 Gaza", что был первоначально сконструирован еще весной 2021 года авиастроительной компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В воскресенье были опубликованы кадры беспилотника на авиабазе Мученик Карими в центре города Кашан. Также подано описание и технические характеристики обновленного БПЛА.

В сообщениях говорится, что беспилотник был оснащен новой системой шасси и точкой подвески.

Как утверждается, "Shahed-149 Gaza" является усовершенствованным высотным беспилотным боевым самолетом большой продолжительности полета, способным летать более 35 часов и преодолевать 7000 километров за одну миссию.

"Иранские военные полагаются на этот самолет для улучшения своего потенциала разведки, наблюдения и рекогносцировки" , - говорится в публикации.

Фото: PANA / en.irna.ir

Фото: PANA / en.irna.ir

Аппарат Shahed-149 Gaza, по размеру, форме и назначению аналогичный американскому беспилотнику MQ-9 Reaper.

Усовершенствованный иранский БПЛА имеет крейсерскую скорость 350 км/ч и способен нести 13 бомб и 500 кг электронного оборудования.

Это первый иранский БПЛА с турбовинтовым двигателем. Новый дрон получил подвесное шасси и опору.