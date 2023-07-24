Резников спрогнозировал, когда может закончится война
Украина может одержать победу в войне до следующего лета. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью CNN, сообщает Деловая столица.
Резников отметил, что рассматривает саммит НАТО в 2024 году как возможность вступления Украины в Альянс.
"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины", — сказал он, добавив, что это "всего лишь его прогноз".
На вопрос, думает ли он, что война закончится к следующему лету, министр ответил: "Да. Мы победим в этой войне".
Алексей Резников также убежден, что после войны членство Украины в НАТО будет в интересах самого Альянса.
"Потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы. Украина получила реальный боевой опыт — как сдерживать россиян, побеждать их, бить стандартными для НАТО вооружениями", — говорит министр.