Резников спрогнозировал, когда может закончится война

Украина может одержать победу в войне до следующего лета﻿. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью CNN, сообщает Деловая столица.

Резников отметил, что рассматривает саммит НАТО в 2024 году как возможность вступления Украины в Альянс.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины" , — сказал он, добавив, что это "всего лишь его прогноз".

На вопрос, думает ли он, что война закончится к следующему лету, министр ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

Алексей Резников также убежден, что после войны членство Украины в НАТО будет в интересах самого Альянса.