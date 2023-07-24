Ночные взрывы в Москве: повреждено здание рядом с Минобороны и ГРУ РФ

В Москве прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 24 июля. Сообщается, что одним из них поврежден дом по адресу Комсомольский проспект, 17. Здание расположено рядом с Минобороны и ГУР РФ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Стоит отметить, что от места падения дрона до здания Минобороны РФ – всего около 150 метров и несколько минут ходьбы. Кроме того, через дорогу, по адресу Комсомольский проспект, 20, расположен один из корпусов Военного университета имени князя Александра Невского – штаб-квартира ГРУ по кибернаступлению.

Сообщается, что в результате взрыва упавшего беспилотника на Комсомольском проспекте разрушена кровля в двухэтажном здании. В доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. Кроме того, остекление нарушено в соседнем доме.

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