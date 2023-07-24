Над Сумщиной сбили "Шахед" – ОВА

Над Сумщиной сбили "Шахед" – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

В Сумской области Силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"В небе над Сумщиной силами ПВО был уничтожен вражеский "Шахед", – говорится в сообщении.

Вечером 23 июля В Сумах раздались звуки взрывов, впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что россияне нанесли очередной удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях атаки уточняется.

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