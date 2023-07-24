Над Сумщиной сбили "Шахед" – ОВА
В Сумской области Силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник-камикадзе типа Shahed.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"В небе над Сумщиной силами ПВО был уничтожен вражеский "Шахед", – говорится в сообщении.
Вечером 23 июля В Сумах раздались звуки взрывов, впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике.
В утренней сводке Генштаб сообщал, что россияне нанесли очередной удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях атаки уточняется.