За сутки ВСУ ликвидировали более 600 окупантов – Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали более 600 окупантов – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 660 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 17 артиллерийских систем, 11 танков и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 242 620 (+660) человек ликвидировано,
  • танков − 4 162 (+11),
  • боевых бронированных машин – 8 118 (+13),
  • артиллерийских систем - 4 675 (+17),
  • РСЗО − 697 (+0),
  • средств ПВО – 452 (+1),
  • самолетов − 315 (+0),
  • вертолетов − 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 963 (+5),
  • крылатых ракет − 1 307 (+9),
  • кораблей/катеров − 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 182 (+10),
  • специальной техники – 698 (+2).

Новости

Популярные темы форума

analytics