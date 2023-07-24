За сутки ВСУ ликвидировали более 600 окупантов – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 660 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 17 артиллерийских систем, 11 танков и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 242 620 (+660) человек ликвидировано,
- танков − 4 162 (+11),
- боевых бронированных машин – 8 118 (+13),
- артиллерийских систем - 4 675 (+17),
- РСЗО − 697 (+0),
- средств ПВО – 452 (+1),
- самолетов − 315 (+0),
- вертолетов − 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 963 (+5),
- крылатых ракет − 1 307 (+9),
- кораблей/катеров − 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 182 (+10),
- специальной техники – 698 (+2).