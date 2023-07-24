Кулеба: Попытки Путина поссорить Украину и Польшу - напрасны
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки президента РФ Владимира Путина поссорить Украину с Польшей, сообщает Европейская правда.
Об этом Кулеба написал в Twitter, комментируя заявления главы Кремля о якобы планах Польши оккупировать западную Украину.
Он отметил, что намерения Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – "такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину".
"В отличие от России, Польша и Украина сделали выводы из истории, и всегда будут стоять вместе против российского империализма и неуважения к международному праву", – отметил глава украинского МИД.
Он также добавил заявление МИД Польши, в котором отмечается, что "исторические инсинуации российских властей" свидетельствуют о "глубоко укоренившемся ревизионизме и империализме России".
Путин в пятницу заявил, что литовско-польско-украинская бригада якобы готовится к оккупации западной Украины. Также российский президент утверждал, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал вызов посла России в МИД страны после заявлений Путина. Комментируя слова российского диктатора о том, что Сталин якобы "подарил" Польше земли, польский премьер подчеркнул: тот "был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков".