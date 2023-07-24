Кулеба: Попытки Путина поссорить Украину и Польшу - напрасны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки президента РФ Владимира Путина поссорить Украину с Польшей, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба написал в Twitter, комментируя заявления главы Кремля о якобы планах Польши оккупировать западную Украину.

Он отметил, что намерения Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – "такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину".

"В отличие от России, Польша и Украина сделали выводы из истории, и всегда будут стоять вместе против российского империализма и неуважения к международному праву" , – отметил глава украинского МИД.

Он также добавил заявление МИД Польши, в котором отмечается, что "исторические инсинуации российских властей" свидетельствуют о "глубоко укоренившемся ревизионизме и империализме России".

Putin’s attempts to drive a wedge between Kyiv and Warsaw are as futile as his failing invasion of Ukraine. Unlike Russia, Poland and Ukraine have learned from history and will always stand united against Russian imperialism and disrespect for international law. @RauZbigniew https://t.co/7b4WOF0hzb — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Путин в пятницу заявил﻿, что литовско-польско-украинская бригада якобы готовится к оккупации западной Украины. Также российский президент утверждал, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал﻿ вызов посла России в МИД страны после заявлений Путина. Комментируя слова российского диктатора о том, что Сталин якобы "подарил" Польше земли, польский премьер подчеркнул: тот "был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков".