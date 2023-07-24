Москву атаковали безпилотники ГУР – источники

Налет беспилотников на Москву утром 24 июля является операцией Главного управления разведки Минобороны, сообщает Лига.net.

По данным источников издания в спецслужбах, дроны атаковали здания Минобороны России в центре Москвы. Еще один беспилотник упал возле учреждения, которое занимается кибервойной.

Столицу страны-оккупанта России атаковали﻿ БпЛА, в сети появляются фото и видео с места происшествия.

РосСМИ утверждали, что один из беспилотников якобы упал в районе Комсомольского проспекта, 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ.