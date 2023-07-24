Британская разведка: РФ усиленно занимается военной подготовкой детей

Разведка Великобритании сообщила, как Россия усиленно проводит военную подготовку среди детей, чтобы развивать в них культуру военизированного патриотизма.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 24 июля, опубликованном в Twitter, сообщает Европейская правда.

В обзоре ведомство напоминает о планах РФ обучать школьников основам управления боевыми беспилотниками.

Как отметили в разведке, российский сенатор Артем Шейкин объявил, что уроки будут включать в себя разведку местности и способы противодействия вражеским БПЛА.

Кроме уроков по управлению БПЛА, в России школьников планируют обучать стрельбе из автомата, навыкам обращения с ручными гранатами и оказанию первой медицинской помощи.

Все это станет обязательным с 1 сентября 2023 года в программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов.