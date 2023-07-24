ATACMS позволил бы уничтожать ракетные комплексы РФ и корабли в портах – ВСУ

Дальнобойные ракетные системы ATACMS позволили бы Украине уничтожать российские береговые ракетные комплексы и стоящие в портах корабли. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

Комплекс ATACMS способен уничтожать, прежде всего, наземные цели, сказал он.

"То есть, кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся те системы [врага], чтобы уничтожать их эффективно" , – отметил Игнат.

По его мнению, такая информация есть у Сил обороны, поэтому благодаря ATACMS можно было бы уничтожать береговые ракетные комплексы россиян и находящиеся в портах корабли.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.