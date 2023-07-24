ВСУ за неделю продвинулись на 16 км в двух направлениях – Маляр

За прошедшую неделю Силы обороны продвинулись на 12 и 4 километра в Южном и Бахмутском направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Украинская правда.

"Украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории" , - сообщила Маляр.

По ее словам, только на прошлой неделе на этом направлении Силы обороны уволили более 12 кв. км.

"Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска" , – сообщила она.

Кроме того, на Бахмутском направлении за время наступления ВСУ уволили около 35 кв. км территории, а на прошлой неделе – около 4 кв. км.