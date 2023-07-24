NYT: Почему Одесса так важна для Украины в войне с Россией

В июле Россия активизировала атаки на Одессу, если сравнивать с периодами относительной тишины за почти 17-месячный период войны. Южный город давно стал связующим звеном Украины с мировой экономикой и домом для ее самых оживленных портов, пишет The New York Times, сообщает Зеркало недели.

После того, как Москва вышла из "зернового соглашения", международно поддержанного военного соглашения, которое позволяло Украине транспортировать зерно через Черное море (в большей степени именно из Одессы) важность города снова оказалась в центре внимания.

Основанная на месте черноморского города-крепости Хаджибей, Одесса имеет экономическое, символическое и стратегическое значение.

В 1855 году в путеводителе Роберта Сирса говорилось: «Видимо, нет в мире города, где можно было бы услышать столько разных языков, как на улицах и в кафе Одессы». Он писал, что в городе кроме славян сосуществовали «татары, греки, евреи, поляки, итальянцы, немцы, французы».

Журналисты издания пишут, что во многом Одесса является антитезой т.н. "российского этнического национализма" Путина. Но для последнего, считающего себя исполнителем "исторической миссии по восстановлению Российской империи", Одесса занимает особое место в его захватнической войне.

Одесса после 24 февраля

С началом полномасштабного вторжения, когда российские военные обрушили ракеты на города и поселки по всей стране, Одесса осталась почти невредимой. Первые сообщения о бомбардировках города произошли почти через месяц после начала вторжения, и он был направлен на окраины.

Похоже, Кремль действительно надеялся о "Киеве за три дня", когда направлял колонны своих военных в столицу в первые дни вторжения. С южной стороны военные корабли также угрожали украинскому побережью, но Кремль, похоже, намеревался оккупировать Одессу, не уничтожая город, как сделал это с другими (как уничтожен Мариуполь).

Оккупантов отвергли от Киева, но даже когда ее военная кампания терпела неоднократные неудачи — и поскольку ее силы сейчас пытаются в основном вцепиться на земли, захваченные в первые недели войны — она продолжала пытаться опустошить украинскую экономику, осуществляя фактическую морскую блокаду портов в Одессе и вокруг нее.

Москва больше не намерена отрезать украинские порты, просто заблокировав выход судов, заявили украинские чиновники после одного из последних воздушных нападений на Одессу. Украинские чиновники заявили, что, нацеливаясь на транспортные объекты города ракетами и беспилотниками, Путин хочет уничтожить инфраструктуру, позволяющую Украине, крупному экспортеру зерна, обеспечивать продовольствием мир.

Каково значение Одессы в зерновом соглашении?

Три порта, окружающие Одессу, являются крупнейшими в Украине и включают в себя единственный глубоководный порт страны. До войны около 70 процентов общего импорта и экспорта Украины осуществлялось по морю, и почти две трети этой торговли проходило через Одесские порты.

Согласно Черноморской зерновой инициативе, при посредничестве ООН и Турции в прошлом году, украинские корабли отправились из портов Одессы и других городов, пройдя блокаду России, перевозя продукты, необходимые для поддержания стабильных мировых цен. Теперь, когда Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения, Москва «не гарантирует безопасность» следующих через море судов, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"А это значит, что они будут атаковать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли" , - предупредил он, выступая на национальном телевидении.

Заместитель главы Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов заявил, что из-за того, что главный порт закрыт и подвергается нападениям, Одесса находится во взвешенном состоянии.