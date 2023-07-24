Местные власти могут выделять средства на ВСУ — Гетманцев

Выделение средств на приобретение дронов, "скорых" и другие потребности отдельных подразделений ВСУ соответствует полномочиям органов местного самоуправления. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Конечно, местный бюджет не может взять на содержание какую-либо бригаду в полном объеме, потому что она финансируется из общегосударственного бюджета. Однако при желании выделения средств на дроны, на "скорые", на содержание определенных статей расходов той или иной бригады или ВСУ в целом абсолютно совпадает с полномочиями органов местного самоуправления" , - сказал он.

Он напомнил, что именно благодаря увеличению расходов на ВСУ структура доходов местных бюджетов претерпела существенные изменения. Ведь налог на доходы физических лиц – военных является одним из источников дополнительных поступлений.